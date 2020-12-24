Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 40 объектов построили в Москве с начала программы строительства ТПУ
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 40 объектов построили в Москве с начала программы строительства ТПУ

Юлия Ямпольская

Город

С начала реализации программы строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в столице построили 41 объект. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил глава ведомства Андрей Бочкарев, на данный момент в городе строятся 98 ТПУ.

— Они обеспечат для пассажиров 163 пересадки между различными видами общественного транспорта, — цитирует Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что основными проектами на следующий год станут строительство ТПУ «Нижегородская», ТПУ «Щелковская», ТПУ «Саларьево» и ТПУ «Ховрино».

По его словам, в ближайшие три года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы построят 33 транспортно-пересадочных узла. По оценкам специалистов, создание системы ТПУ с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками поможет уменьшить загруженность дорожной сети в среднем на семь процентов.

Читайте также: Более половины ДДУ в Москве зарегистрировали с привлечением эскроу-счетов

станции с ТПУМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Все мнения
О проекте