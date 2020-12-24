Более 40 объектов построили в Москве с начала программы строительства ТПУ

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С начала реализации программы строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в столице построили 41 объект. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил глава ведомства Андрей Бочкарев, на данный момент в городе строятся 98 ТПУ.

— Они обеспечат для пассажиров 163 пересадки между различными видами общественного транспорта, — цитирует Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что основными проектами на следующий год станут строительство ТПУ «Нижегородская», ТПУ «Щелковская», ТПУ «Саларьево» и ТПУ «Ховрино».

По его словам, в ближайшие три года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы построят 33 транспортно-пересадочных узла. По оценкам специалистов, создание системы ТПУ с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками поможет уменьшить загруженность дорожной сети в среднем на семь процентов.

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