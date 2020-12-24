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Специалисты Роскачества нашли антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре
Фото: ru.freeimages.com

Специалисты Роскачества нашли антибиотики и сорбиновую кислоту в осетровой икре

Виктория Родимкина

Потребление

Сотрудники Роскачества проверили осетровую икру и обнаружили в ней антибиотики, сорбиновую кислоту и другие запрещенные компоненты. Об этом сообщила пресс-служба организации в четверг, 24 декабря.

Так, была проверена продукция 16 торговых марок, 14 из них российского производства, по одной — из Белоруссии и Армении.

Икру проверяли по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов. Экспертизу параллельно проводили сразу в двух лабораториях — Россельхознадзора и Росрыболовства.

Никаких нарушений не было выявлено только у одной торговой марки. В продукции остальных обнаружены краситель, антибиотики, хотя их количество не превышало допустимый уровень.

Помимо этого, в продукции трех торговых марок специалисты нашли дрожжи. Также стало известно, что у пяти марок зоологический вид рыбы не совпадал с заявленным. У некоторых торговых марок при изготовлении икры применялся консервант тетраборат натрия, запрещенный в России.

Кроме того, сорбиновая и бензойная кислоты (консерванты, разрешенные к использованию) не были указаны в маркировке у девяти торговых марок, говорится в сообщении пресс-службы.

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икраантибиотикиРоскачество
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