Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Строительство новой скоростной платной автотрассы М12 от Москвы до Казани начнется в июле следующего года. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко в четверг, 24 декабря.

В Ростовской области 24 декабря открылось движение по реконструированному участку федеральной дороги М4 «Дон» в обход города Аксая.

Вячеслав Петушенко отметил, что по проекту трассы Москва — Казань уже были заключены все контракты, все решения также были приняты. Также началась подготовка территории к сносу леса, передает РИА Новости.

— Выйдем массово на стройку, полагаю, в июле. Сейчас проектирование, в феврале-марте мы заходим в экспертизу, после этого строители уже пойдут полным ходом на возведение искусственных сооружений и устройство дорожной одежды, — уточнил глава «Автодора».

Трасса М12 протянется от столицы через Нижний Новгород до Казани. Новая дорога является частью реализации проекта Европа — Западный Китай. Трасса частично пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и Шали. Закончить строительство планируется в 2024 году.

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