СК подтвердил смерть девушки, расстрелянной на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Следственный комитет подтвердил гибель девушки, в которую стреляли на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что женщина скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. На данный момент поиски стрелка продолжаются.

Напомним, 23 декабря стало известно, что в Москве в девушку выстрелили, когда она возвращалась домой после работы. По предварительной информации, неизвестный сделал это из мести: девушка отвергла его ухаживания.

Отмечалось, что 30-летняя москвичка была хореографом и участницей международных танцевальных состязаний. Она руководила танцевальной школой и сотрудничала со многими звездами шоу-бизнеса.

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