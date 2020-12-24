Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК подтвердил смерть девушки, расстрелянной на юго-западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

СК подтвердил смерть девушки, расстрелянной на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Следственный комитет подтвердил гибель девушки, в которую стреляли на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что женщина скончалась, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Инцидент произошел на улице Профсоюзной. На данный момент поиски стрелка продолжаются.

Напомним, 23 декабря стало известно, что в Москве в девушку выстрелили, когда она возвращалась домой после работы. По предварительной информации, неизвестный сделал это из мести: девушка отвергла его ухаживания.

Отмечалось, что 30-летняя москвичка была хореографом и участницей международных танцевальных состязаний. Она руководила танцевальной школой и сотрудничала со многими звездами шоу-бизнеса.

Читайте также: СМИ: Конфликт жителей Истры в домовом чате закончился стрельбой

стрельбасмертьСК по Москве
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Праздники объединяют даже на расстоянии

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Все мнения
О проекте