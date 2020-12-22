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СМИ: конфликт жителей Истры в домовом чате закончился стрельбой
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: конфликт жителей Истры в домовом чате закончился стрельбой

Юлия Курганова

Происшествия

В подмосковном городе Истре конфликт между нетрезвыми соседями в домовом чате привел к драке и стрельбе.

Так, после ссоры в чате 57-летний мужчина и его 37-летний сын решили отправиться к другому жильцу дома и выяснить отношения лично. Мужчина в ответ открыл стрельбу из травматического оружия, он ранил главу семейства в левое предплечье, а его сына — в грудь. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Мужчины рассказали, что их сосед начал стрелять сразу же, как только они спустились к нему на этаж. Однако другая сторона конфликта заявляет, что нетрезвые отец и сын сначала избили своего соседа, после этого ему пришлось начать стрелять, сообщает РЕН ТВ.

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