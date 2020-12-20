Появилось видео с моментом стрельбы охранника в дворников в Москве

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В центре столицы днем в субботу, 19 декабря, произошел конфликт между охранником и дворниками, которые находились в Пресненском переулке. По некоторым данным, мужчина требовал с них по 500 рублей за отгон автомобилей с парковки, но дворники отказались.

Появились кадры, на которых запечатлен момент стрельбы.

На ролике видно, как мужчина угрожает оппонентам пистолетом, а одному из них целится в голову. После недолгой потасовки охранник начал стрелять в дворников в упор.

— Попросил у охранника отогнать машины, а он попросил за каждую по 500 рублей. Он обкуренный был, нетрезвый. Видно же было. А потом он с газовым баллончиком брызнул. Не знаю за что. Потом он пистолетом стрелял в двоих сотрудников, — рассказал один из коллег пострадавших.

Начальница охранника заявила, что в потасовке ее подопечный не виноват, а нападать стали именно люди, которые находились во дворе, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что стрелявший задержан полицией. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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