Охранник открыл стрельбу по дворникам в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кропоткинский переулок Карта всех событий

В центре Москвы охранник открыл стрельбу по дворникам. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в субботу, 19 декабря.

Инцидент произошел в Кропоткинском переулке.

— Между гражданами произошел конфликт. После чего один из них достал оружие, предположительно, пневматическое, и начал стрелять по оппоненту. Затем мужчина достал газовый баллончик и распылил его в лицо одному из конфликтующих. На место прибыли сотрудники полиции, — уточнили в МВД.

В ведомстве добавили, что стрелявший задержан полицией. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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