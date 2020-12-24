Эксперт объяснила необходимость выпуска облигаций городом 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столица привлечет дополнительные средства для сохранения программ развития мегаполиса. Майя Зиновьева, председатель подкомитета Московской торгово-промышленной палаты по финансовой культуре, эксперт в сфере финансовых инвестиций и развития инфраструктурных проектов рассказала о необходимости выпуска облигаций городом.

— Займы на финансирование инвестиций в инфраструктуру, являясь займами развития, выступают ключевым фактором успешности динамичного роста экономики в сегодняшних условиях, — отметила она. — Оперативность реагирования на текущие изменения в 2020 году потребовала определенного пересмотра стратегии и внесла существенные коррективы в понимание ситуации при принятии решений в новых реалиях функционирования бизнеса, соотнося их с потребностями рынка.

По ее словам, городом как нельзя вовремя принято решение начинать активно развивать инфраструктуру на внутренние заимствования именно сейчас, а не ждать, когда будет возможность развиваться на собственные средства.

— К тому времени отставание может быть катастрофическим, и для инвестиций в инфраструктурные проекты выгодным решением именно сейчас будет являться выпуск облигаций, — продолжила она.

Перспективы такого решения, принятого городом, подкрепляются несколькими факторами:

— стоимость размещения облигаций дешевле, чем использование банковских продуктов;

— сроки привлечения средств по размещенным облигациям существенно больше, нежели у банковских кредитов, которые обычно предоставляют не более чем на 2–3 года; облигации возможно будет размещать на срок 7–8 лет;

— облигации — привлекательный инструмент для инвесторов, особенно той группы, которая не имеет возможности инвестировать сразу крупные суммы.

— Они не требуют специальных знаний инвестирования, их надежность намного выше, они являются достойной альтернативой банковским депозитам, ставки по которым существенно снизились за последнее время, появилась дополнительная налоговая нагрузка, — объяснила Зиновьева. — Да и в целом облигации — гибкий инструмент. Он позволит городу сформировать комфортные условия привлечения и возврата денежных средств, привлечь к развитию инфраструктурных проектов более широкие слои инвесторов, снизить долю частных инвестиций.

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