Астрологи рассказали, как часто влюбляются знаки зодиака

Кадр из фильма «Пассажиры» / 2016, Columbia Pictures

Личную жизнь человека, по мнению астрологов, можно определить по звездам. Одни знаки зодиака могут легко менять партнеров на протяжении всей жизни, а у других никогда не получится забыть свою первую любовь.

Одна настоящая любовь ожидает Козерогов и Овнов. Эти знаки зодиака очень избирательны в выборе партнера, поэтому испытать сильные чувства они способны лишь однажды. Остальные романы останутся в памяти знаков приятным расплывчатым воспоминанием.

Девам и Рыбам также уготовлен лишь один любовный партнер. Эти знаки очень замкнутые и легко ранимые, поэтому по-настоящему влюбиться они смогут всего лишь один раз.

Две попытки на поиск настоящей любви будет у Тельцов и Водолеев. Им придется выбирать между легкими отношениями и узами брака, но только дважды они почувствуют желание связать свою жизнь с партнером навечно.

Первая любовь для Львов и Раков не всегда оказывается последней. Представителям этих знаков зодиака стоит помнить о том, что у них всегда есть второй шанс, который с большой вероятностью приведет их к крепким романтическим отношениям.

Для Весов и Скорпионов судьба приготовила три попытки на поиск своего настоящего возлюбленного. Рано или поздно настоящие чувства проснутся и в душе этих знаков.

У Стрельцов и Близнецов будет ровно четыре попытки. Если повезет, то они сразу найдут свою любовь. Если же первые отношения окажутся ошибкой — не стоит отчаиваться, на четвертый раз точно повезет, сообщает издание Femmie.ru.

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