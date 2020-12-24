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Астрологи рассказали, как часто влюбляются знаки зодиака
Кадр из фильма «Пассажиры» / 2016, Columbia Pictures

Астрологи рассказали, как часто влюбляются знаки зодиака

Анастасия Волоснова

Общество

Личную жизнь человека, по мнению астрологов, можно определить по звездам. Одни знаки зодиака могут легко менять партнеров на протяжении всей жизни, а у других никогда не получится забыть свою первую любовь.

Одна настоящая любовь ожидает Козерогов и Овнов. Эти знаки зодиака очень избирательны в выборе партнера, поэтому испытать сильные чувства они способны лишь однажды. Остальные романы останутся в памяти знаков приятным расплывчатым воспоминанием.

Девам и Рыбам также уготовлен лишь один любовный партнер. Эти знаки очень замкнутые и легко ранимые, поэтому по-настоящему влюбиться они смогут всего лишь один раз.

Две попытки на поиск настоящей любви будет у Тельцов и Водолеев. Им придется выбирать между легкими отношениями и узами брака, но только дважды они почувствуют желание связать свою жизнь с партнером навечно.

Первая любовь для Львов и Раков не всегда оказывается последней. Представителям этих знаков зодиака стоит помнить о том, что у них всегда есть второй шанс, который с большой вероятностью приведет их к крепким романтическим отношениям.

Для Весов и Скорпионов судьба приготовила три попытки на поиск своего настоящего возлюбленного. Рано или поздно настоящие чувства проснутся и в душе этих знаков.

У Стрельцов и Близнецов будет ровно четыре попытки. Если повезет, то они сразу найдут свою любовь. Если же первые отношения окажутся ошибкой — не стоит отчаиваться, на четвертый раз точно повезет, сообщает издание Femmie.ru.

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