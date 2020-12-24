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Экскурсию для мальчика Паши организовали в Московском зоопарке в рамках акции «Елка желаний»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Экскурсию для мальчика Паши организовали в Московском зоопарке в рамках акции «Елка желаний»

Юлия Ямпольская

Город

Для мальчика Паши в рамках благотворительной акции «Елка желаний» организовали специальную экскурсию по столичному зоопарку с посещением вольеров. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметила директор столичного зоосада Светлана Акулова, раньше детей не пускали к вольеру, но в 2020 году администрация зоопарка решила исполнить желание ребенка.

— И мы с коллегами проработали способы осуществления мечты и при этом соблюдения мер безопасности. Я уверена, что это останется в его памяти навсегда, — уточнила Акулова.

Она рассказала, что Паша увлекается птицами и медведями, поэтому программу продумали именно под эти два вольера. Кроме того, у панд мальчик попробует испечь панкейки, а также зайти внутрь пустого вольера и разложить там бамбук.

Ребенок приготовит еду для птиц и разнесет ее по вольерам, смастерит игрушки для «детского сада» в вольере с рогатыми воронами, добавила директор зоопарка. Уточняется, что перед посещением вольеров мальчик прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности.

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