Столичных водителей предупредили о сильном снеге и гололедице 25 декабря

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московских автомобилистов предупредили о сильном снеге и гололедице в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Водителей призвали быть осторожнее на дорогах. Такие погодные условия могут привести к ухудшению видимости, затрудненному движению, ДТП и возможным травмам.

Кроме того, сильный ветер и снег могут привести к повреждению линий электропередачи, частичному повалу деревьев, повреждению больших и слабо укрепленных рекламных щитов. В выходные дни снег утихнет, но гололедица на улицах города останется.

Уточняется, что снежная погода сохранится в течение дня, ближе к вечеру в ТиНАО ожидается мокрый снег. В нескольких районах ветер усилится до 12–17 метров в секунду.

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