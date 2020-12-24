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МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды из-за циклона 25 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды из-за циклона 25 декабря

Юлия Ямпольская

Город

Спасатели предупредили жителей столицы о циклоне. По их словам, в пятницу, 25 декабря, ожидается метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что в городе ожидается сильный снег. Также синоптики прогнозируют метель, местами отложение мокрого снега, гололедицу, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду.

Сотрудники ведомства советуют столичным водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. В столичном главке МЧС РФ призвали пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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