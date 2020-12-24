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Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на следующий год
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на следующий год

Виктория Родимкина

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Ранее Верховная рада Украины продлила действие этого закона до конца следующего года. Закон вступил в силу с момента публикации документа в официальной прессе.

— Возвращено с подписью от президента, — уточнили на сайте парламента в четверг, 24 декабря.

Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вводится до конца 2021 года особый порядок местного самоуправления.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Украинский генерал объяснил, почему в Донбассе невозможен «хорватский сценарий»

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