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«До сих пор помню запах батона»: Асмус рассказала о детстве в родном городе
Фото: instagram.com/asmuskristina

«До сих пор помню запах батона»: Асмус рассказала о детстве в родном городе

Анастасия Волоснова

Звезды

Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram-аккаунте о своем детстве в многодетной семье. По ее словам, она родилась в подмосковном городе Королеве. Артистка поделилась любимыми местами, в которых проводила свою юность.

Оказалось, девушка жила рядом со стадионом «Вымпел», на который, по ее признанию, они с друзьями пробирались через дыру в заборе. Там она играла с мальчишками в футбол, строила шалаши, а зимой каталась на коньках.

Асмус вспомнила и Центральный парк в Королеве. Там было ее первое свидание и проходили подростковые дискотеки под Gorillaz и Crazy Frog.

— Чуть не забыла! Хлебобулочный на улице Пионерской! Молю, скажите, он существует еще?! Я до сих пор помню запах батона, который я съедала, не донеся до дома, и часто возвращалась, чтобы купить новый, — написала Асмус.

Девушка добавила, что уехала из Королева в 16 лет для того, чтобы устроить свою жизнь. Однако в городе до сих пор живут ее родные, поэтому он является для нее важным местом силы.

Актриса призвала земляков поделиться информацией о том, что изменилось в городе. Особенно ее интересовала булочная с «вкуснейшими в мире пирогами».

«Хлебобулочный на месте! Приезжай!»; «Хлебозавод существует и вкусно пахнет до сих пор»; «Детство дарит нам самые яркие воспоминания и любовь к родному дому», — написали поклонники в комментариях.

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Кристина Асмусдомдетство
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