Новый каток открыли в столичном парке усадьбы «Люблино»

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Люблинская улица, 55 Карта всех событий

Новый каток площадью свыше 860 квадратных метров открыли в столичном парке усадьбы «Люблино». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента капитального ремонта города.

Уточняется, что парк комплексно обустроили в 2019 году. Ледовую площадку расположили в районе дома 55 по улице Люблинская.

Каток оснастили специальной системой охлаждения, положили искусственное покрытие, для заливки которого использовали 80 кубических метров воды. Одновременно там могут находиться до 80 человек.

Вход на каток пока свободный, но коньки необходимо приносить с собой.

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