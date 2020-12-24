«Я не всегда улыбаюсь»: Юлия Ковальчук рассказала поклонникам о своем характере

Фото: instagram.com/juliakovalchuk

Певица Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте рассказала, что иногда ее начинают одолевать негативные мысли, которые она может побороть только одним способом.

Певица объяснила, что не всегда радуется жизни, несмотря на образ «заряженной девчонки». Некоторые вещи выбивают ее из колеи. По ее словам, больше всего она ненавидит в людях хамство, зависть, злость и наглость.

Кроме того, певица начинает чувствовать себя разбитой, если не может кому-то помочь и видит свое бессилие перед ситуацией. Однако она перестает жалеть себя и жаловаться на жизнь, как только вспоминает о существовании людей, которым приходится хуже, чем ей.

— Но каждый раз, когда накатывает волна грусти, жалости к себе и даже апатии, я моментально вспоминаю про больных деток и взрослых, про калек и пенсионеров, брошенных своими близкими, — и понимаю, что все мои недовольства ничтожны по сравнению с реальными проблемами этих людей, — поделилась Ковальчук своими мыслями с подписчиками.

Певица добавила, что здоровье близких людей делает ее счастливой. Она отметила, что старается всегда помнить об этом и улыбаться как можно чаще.

Подписчики поддержали мнение Ковальчук и поделились своими рассуждениями.

«Золотые слова! Здоровья вам и вашим близким»; «Вы правы, эти мысли возвращают в реальность»; «А ведь с позитивными людьми всегда проще общаться, легче дышится», — написали поклонники в комментариях под постом.

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