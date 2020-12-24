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«Отдохнем от голых мужиков»: Ургант высмеял российских звезд за откровенные фото в Сети
Фото: instagram.com/urgantcom

«Отдохнем от голых мужиков»: Ургант высмеял российских звезд за откровенные фото в Сети

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял российских звезд шоу-бизнеса за откровенные фотографии в соцсетях.

— Тарзан со своими коллегами... Мне кажется, ребята играют тайного Санту. Кому-то повезет — ему достанется Сережин подарок, — посмеялся Ургант над подарочной коробкой, которую стриптизер держит на уровне пояса.

Он прокомментировал голые торсы юмориста Тимура Батрутдинова и актера Павла Деревянко, которые сделали совместный снимок с актрисой Ольгой Медынич. После чего заявил, что голых мужчин стало много, и предложил «отдохнуть от голых мужиков», посмотрев на одетого продюсера Иосифа Пригожина.

Ургант напомнил, что звезды сами выкладывают откровенные снимки, и в мире все меньше и меньше отелей, где еще не сфотографировался голый Митя Фомин.

Видео опубликовано на YouTube.

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