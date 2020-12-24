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«Никогда не поздно»: Володина рассказала, кого ожидает успех в зрелом возрасте
Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в Instagram / www.instagram.com/vasilisa.volodina

«Никогда не поздно»: Володина рассказала, кого ожидает успех в зрелом возрасте

Анастасия Волоснова

Звезды

Астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте рассказала, кого в зрелости будет ожидать успех.

По ее мнению, неудача многих людей в молодости может быть связана с астрологией. Володина назвала даты рождения, которые пророчат человеку счастье в более поздние годы жизни.

— Сегодня расскажу про тех, для кого фраза «никогда не поздно поменять жизнь» не пустые слова. Смотрите «карусель». Это люди, которым сложно «разгоняться». Их ранние годы не выглядят многообещающими, как и врожденные способности, — отметила Володина.

Таким людям, по мнению астролога, нельзя «ставить крест» на своей жизни. Многих из них не самая удачная юность обогатит опытом, уверенностью и подарит прекрасную зрелость.

— Например, в школе и вузе учился посредственно, а многого достиг в личном бизнесе. Или в 30 лет не могла родить, а после 35 родила четверых. Или до 40 лет не могла выйти замуж, а после 40 лет сходила туда аж шесть раз, — объяснила в шутливой форме астролог.

Володина прикрепила к посту список дат. Если день рождения человека совпадает с числом, успех и богатства будут ждать его с возрастом.

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