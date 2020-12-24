Водителей Москвы попросили на этой неделе пользоваться общественным транспортом

Фото: Анна Быкова

Столичным водителям порекомендовали отложить поездки на этой неделе до 20:30. Об этом сообщил в четверг, 24 декабря, Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Также Дептранс посоветовал водителям пользоваться общественным транспортом в связи со строительными работами, мелкими ДТП и снежной погодой в столице.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы об ухудшении погоды в городе 25 декабря из-за надвигающегося циклона. Ожидается метель, гололедица и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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