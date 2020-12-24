Синоптики пообещали оттепель в Москве перед Новым годом

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Погода перед Новым годом в Москве будет пасмурная. Горожан ожидает оттепель с температурой до плюс двух градусов. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

Уточняется, в среду, 30 декабря, пройдут осадки, днем будет около 0 — 2 градуса выше ноля. В четверг, 31 декабря, погода будет такой же. Синоптики выразили надежду на то, что в новогоднюю ночь природа опустит температуру в зону слабых «минусов» и порадует жителей снегом.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 декабря, в городе ожидается сильный снег. Также синоптики прогнозируют метель, местами отложение мокрого снега, гололедицу, снежные заносы, в отдельных районах усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду.

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