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Бывшего главу Клина приговорили к 15 годам колонии за коррупцию
Фото: depositphotos.com

Бывшего главу Клина приговорили к 15 годам колонии за коррупцию

Никита Абрамов

Происшествия

Клинский городской суд Московской области приговорил экс-главу района Александра Постриганя к 15 годам колонии за получение взятки. Об этом сообщила в четверг, 24 декабря, пресс-служба Клинского городского суда.

— Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначить подсудимому штраф в размере 116 млн рублей, – говорится в сообщении.

По прошению прокуратуры наказание было назначено по совокупности совершенных преступлений, среди которых получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

Вину бывший чиновник не признал.

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