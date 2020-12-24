Супруги из Калининграда получили срок за работу на спецслужбы Латвии

Фото: пресс-служба СК России по Москве

Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец работали в течение нескольких лет на латвийские спецслужбы. Супруги были приговорены к 12,5 года и 13 годам колонии, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Как установил суд, в 2012 году Зимина стала иностранным агентом. После выезда за границу ее завербовали латвийские спецслужбы, и в течение многих лет женщина предоставляла им сведения, составляющие государственную тайну.

Зимину приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей.

— 24 декабря граждане России супруги Зимина Антонина Константиновна и Антонец Константин Владимирович признаны Калининградским областным судом виновными по статье 275 УК России «Государственная измена», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации ФСБ, с 2015 года к незаконной работе Зиминой присоединился ее муж Константин Антонец, работавший в Минэкономики Калининградской области. Сообщается, что он «похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения».

Антонец приговорен к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей.

На данный момент приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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