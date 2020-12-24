Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Технологическую долину «Воробьевы горы» начнут строить в январе 2021 года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Технологическую долину «Воробьевы горы» начнут строить в январе 2021 года

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Строительство научно-технологической долины «Воробьевы горы» начнется в январе 2021 года. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

— В ближайшее время — в январе — строители выйдут на площадки, — приводит цитату ректора РИА Новости.

Также Садовничий рассказал, что уже более 100 компаний предложили свое участие в проекте.

Полностью технологическая долина МГУ будет развернута к 2025 году.

Читайте также: Путин рассказал о сроках реализации проекта по технологической долине МГУ

МГУректор МГУ Виктор Садовничийтехнологии
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Праздники объединяют даже на расстоянии

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Все мнения
О проекте