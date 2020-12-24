Технологическую долину «Воробьевы горы» начнут строить в январе 2021 года
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий
Строительство научно-технологической долины «Воробьевы горы» начнется в январе 2021 года. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
— В ближайшее время — в январе — строители выйдут на площадки, — приводит цитату ректора РИА Новости.
Также Садовничий рассказал, что уже более 100 компаний предложили свое участие в проекте.
Полностью технологическая долина МГУ будет развернута к 2025 году.
Читайте также: Путин рассказал о сроках реализации проекта по технологической долине МГУ