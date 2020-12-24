Басков рассказал о своем самом страшном корпоративе

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Российский певец Николай Басков ответил на вопрос о самом страшном корпоративе в своей жизни.

— У меня была история в ресторане «Метрополь», корпоративов было много, иногда по три–четыре за день, особенно в декабре. Я подошел к ведущему и сказал, что готов, выпускайте меня. Я выхожу, поздравляю людей, пою свою программу. Мне звонит директор и спрашивает, где я, — со смехом вспоминает певец.

Басков отвечает, что уже отработал внизу в ресторане.

— Он говорит, что мы работаем на втором этаже! — сообщил артист.

Самым приятным подарком на корпоративе для него было «продление» корпоратива, дорогая машина, часы за миллион долларов и вилла в Анталии.

Видео опубликовано на YouTube.

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