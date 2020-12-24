Убившую двух мужчин москвичку приговорили к 13 годам колонии

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— От полученных колото-резаных ранений смерть одного из мужчин наступила на месте происшествия, второй потерпевший скончался в больнице от массивной кровопотери, обусловленной проникающими колото-резанными ранениями груди с повреждением легких и сердца, — говорится на сайте ведомства.

Суд приговорил Веру Черкасову к 13 годам исправительной колонии общего режима.

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