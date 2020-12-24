Захарова ответила на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США

Фото: mid.ru / МИД РФ

Обвинения американской стороны в якобы причастности России к массовой хакерской атаке не имеют доказательств. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео сказал, что Москва находится в списке врагов Америки, а российское ядерное оружие несет «грандиозную угрозу американцам». Также госсекретарь выразил уверенность, что за новой кибератакой на американское правительство якобы стоит Россия.

— Выступление Майка Помпео не добавило ничего нового к ставшему уже традиционным набору обвинений в хакерских атаках... В этом выступлении вновь воспроизведены бездоказательные обвинения в безответственном российском поведении в киберделах, — цитирует РИА Новости ответ представителя МИД РФ.

Она назвала подобную риторику американских властей враждебной и противоречащей тому, на чем ранее настаивал сам Помпео. Захарова напомнила, что ранее политик говорил о желании «улучшить отношения между нашими странами».

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