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Захарова ответила на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова ответила на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Обвинения американской стороны в якобы причастности России к массовой хакерской атаке не имеют доказательств. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео сказал, что Москва находится в списке врагов Америки, а российское ядерное оружие несет «грандиозную угрозу американцам». Также госсекретарь выразил уверенность, что за новой кибератакой на американское правительство якобы стоит Россия.

— Выступление Майка Помпео не добавило ничего нового к ставшему уже традиционным набору обвинений в хакерских атаках... В этом выступлении вновь воспроизведены бездоказательные обвинения в безответственном российском поведении в киберделах, — цитирует РИА Новости ответ представителя МИД РФ.

Она назвала подобную риторику американских властей враждебной и противоречащей тому, на чем ранее настаивал сам Помпео. Захарова напомнила, что ранее политик говорил о желании «улучшить отношения между нашими странами».

Читайте также: МИД отверг обвинения в поддержке Россией наступления на Триполи в 2019 году

хакерыМайк ПомпеоСША
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