МИД отверг обвинения в поддержке Россией наступления на Триполи в 2019 году

Фото: mid.ru / МИД РФ

Москва отвергает обвинения в том, что якобы оказала поддержку Ливийской национальной армии, которая выступила против Триполи в 2019 году. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в четверг, 24 декабря.

Дипломат напомнила, что РФ с начала конфликта между западом и востоком Ливии активно выступала за урегулирование противостояния, не раз заявляя об этом на самых разных международных площадках. Более того, российская сторона обращается непосредственно к ливийским сторонам, убеждая их прекратить междоусобицу.

— Мы отвергаем инсинуации о том, что наша страна якобы поддержала наступление ливийской национальной армии на Триполи в 2019 году, — цитирует РИА Новости представителя МИД.

Она также отметила, что США, которые критикуют Россию по данному вопросу, напротив, сами причастны к «неприкрытой вооруженной агрессии» против Ливии.

Ливийский вопрос

В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия по факту перестала быть единым государством, что привело к двоевластию в стране. С одной стороны, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. С другой, на востоке, заседает избранный народом парламент, который скооперировался с режимом Халифы Хафтара, стоящего во главе национальной армии.

В январе 2020 года ливийский вопрос обсуждался на Международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Мероприятие прошло в Берлине, в нем приняли участие представители России, Турции, США, Китая, Франции, Великобритании, Италии, Египта, Алжира, ОАЭ, Республики Конго, представители ООН, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, в Берлин пригласили главу Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара.

В результате лидеры-участники приняли документ, который в будущем будет одобрен Советом Безопасности ООН и станет частью политического урегулирования. В частности, стороны договорились о формировании военной комиссии в формате «пять на пять» и необходимости наличия всеобъемлющего плана урегулирования. Также участники решили придерживаться оружейного эмбарго в Ливии. При этом санкции, которые могут последовать за нарушение запрета на поставки вооружения в Ливию, в рамках конференции не обсуждались.

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