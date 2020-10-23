Участники конфликта в Ливии договорились о перемирии

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В пятницу, 23 октября, стороны конфликта в Ливии подписали соглашение по итогам проходивших в Женеве переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию церемонии.

Под документами расписались представители сторон, а также Стефани Уильямс, и.о. спецпосланника генерального секретаря ООН по Ливии и руководитель Миссии организации по поддержке в Ливии.

Ранее, 21 октября, Уильямс сообщила, что противоборствующие стороны договорились открыть воздушное пространство и снять ограничения на наземное передвижение внутри Ливии. Помимо этого, участники конфликта согласились поддерживать «нынешнее состояние спокойствия на передовых и избегать любой эскалации». В этой связи Уильямс выражала надежду, что рано или поздно переговоры приведут к продолжительному режиму прекращения огня.

Ливийский вопрос

В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия по факту перестала быть единым государством, что привело к двоевластию в стране. С одной стороны, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. С другой, на востоке, заседает избранный народом парламент, который скооперировался с режимом Халифы Хафтара, стоящего во главе национальной армии.

В январе 2020 года ливийский вопрос обсуждался на Международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Мероприятие прошло в Берлине, в нем приняли участие представители России, Турции, США, Китая, Франции, Великобритании, Италии, Египта, Алжира, ОАЭ, Республики Конго, представители ООН, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, в Берлин пригласили главу Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара.

В результате лидеры-участники приняли документ, который в будущем будет одобрен Советом Безопасности ООН и станет частью политического урегулирования. В частности, стороны договорились о формировании военной комиссии в формате «пять на пять» и необходимости наличия всеобъемлющего плана урегулирования. Также участники решили придерживаться оружейного эмбарго в Ливии. При этом санкции, которые могут последовать за нарушение запрета на поставки вооружения в Ливию, в рамках конференции не обсуждались.

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