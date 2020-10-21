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ООН сообщила о прогрессе в урегулировании ливийского конфликта
Фото: twitter.com/reallAssaf

ООН сообщила о прогрессе в урегулировании ливийского конфликта

Ростислав Зубков

В мире

Стороны конфликта в Ливии договорились открыть воздушное пространство и снять ограничения на наземное передвижение внутри страны. Об этом спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс заявила в среду, 21 октября.

По словам спецпосланника генсека, на встрече в Женеве противоборствующие стороны также согласились поддерживать «нынешнее состояние спокойствия на передовых и избегать любой эскалации». В этой связи Уильямс не сомневается, что рано или поздно переговоры приведут к продолжительному режиму прекращения огня.

— На переговорах ощущается атмосфера серьезности, — приводит Интерфакс ее заявление.

Напомним, обсуждение межливийского урегулирования возобновилось 10 октября. Этот раунд переговоров продлится до 24-го числа. За две недели стороны должны решить все важные вопросы, чтобы достичь полномасштабного и постоянного режима прекращения огня в Ливии.

Ливийский вопрос

В 2011 году после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия по факту перестала быть единым государством, что привело к двоевластию в стране. С одной стороны, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. С другой, на востоке, заседает избранный народом парламент, который скооперировался с режимом Халифы Хафтара, стоящего во главе национальной армии.

В январе 2020 года ливийский вопрос обсуждался на Международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Мероприятие прошло в Берлине, в нем приняли участие представители России, Турции, США, Китая, Франции, Великобритании, Италии, Египта, Алжира, ОАЭ, Республики Конго, представители ООН, Европейского союза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, в Берлин пригласили главу Правительства национального согласия Фаиза Сараджа и генерала Халифу Хафтара.

В результате лидеры-участники приняли документ, который в будущем будет одобрен Советом Безопасности ООН и станет частью политического урегулирования. В частности, стороны договорились о формировании военной комиссии в формате «пять на пять» и необходимости наличия всеобъемлющего плана урегулирования. Также участники решили придерживаться оружейного эмбарго в Ливии. При этом санкции, которые могут последовать за нарушение запрета на поставки вооружения в Ливию, в рамках конференции не обсуждались.

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