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Звезды объяснили, почему пишут в райдерах необычные требования
Фото: youtube.com / ШАСТУН

Звезды объяснили, почему пишут в райдерах необычные требования

Виктория Федотова

Звезды

Российский певец Николай Басков и юморист Александр Ревва объяснили, почему у некоторых звезд есть необычные пункты в райдере. В документах, которые артисты предоставляют принимающей стороне, часто бывают необычные требования. Их вносят специально, чтобы артист понимал, читал ли райдер организатор концертов.

— У Лолиты так долгое время стояло «АК с мигалкой» (машина с престижными номерами администрации региона, — прим. «ВМ»), — заявил Галкин.

По словам певицы Клавы Коки, у нее в райдере стоит электрическое опахало.

Звезды отметили, что это ловушка для организаторов, чтобы те серьезно относились к артистам.

Ревва пошутил, что у него в райдере якобы указаны семь карликов.

Видео опубликовано на YouTube.

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