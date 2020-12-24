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Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада, в пятницу синоптики обещают до 11 сантиметров снега, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что в соответствии с прогнозом погоды в ночь на 25 декабря в столице ожидается снег, в отдельных районах — сильный, местами метель, снежные заносы, гололедица, усиление ветра до 17 м/c. Прирост снега ночью может составить до 3 см, днем — до 8 см.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, в пятницу ориентировочно с 05:00 коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

— С помощью специализированной техники будет проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, — сообщил заместитель мэра. — На опасных участках, в первую очередь МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для уборки выпавшего снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Заместитель мэра призвал водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а горожанам — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

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