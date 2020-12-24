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Сергей Собянин рассказал о проекте Карамышевской набережной
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о проекте Карамышевской набережной

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Карамышевская набережная Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте Карамышевской набережной. Соответствующее сообщение появилось на странице главы города в социальной сети «ВКонтакте».

— Прежде всего для укрепления речных склонов проведем противооползневые мероприятия. На набережной сделаем удобные дорожки для велосипедистов, бега и прогулок, площадки для детей, занятий спортом и выгула собак, — рассказал мэр столицы.

Сообщается о реконструкции двух речных причалов — «Верхние Мневники» и «Домостроительный комбинат», а также о строительстве на набережной вертолетной площадки для доставки экстренных пациентов в ГКБ им. Ворохобова.

Мэр Москвы также показал, как будет выглядеть обновленная набережная.

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Карамышевская набережнаяСергей Собянин
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