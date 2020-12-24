Обновленная столица: как изменилась Москва в 2020 году благодаря активным гражданам

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Проект «Активный гражданин» подвел итоги уходящего года. За это время благодаря данной инновационной платформе было проведено более 350 голосований, большинство из которых посвящены темам благоустройства столицы, сохранению культурного наследия и развитию транспортной инфраструктуры. Более того, проект помог наладить обратную связь между москвичами и городом. «Вечерняя Москва» решила вспомнить о том, как развивалась площадка электронных голосований, запущенная мэром Сергеем Собяниным более шести лет назад, и о ее самых значимых проектах, которые помогли создать неповторимый облик столицы.

Больше чем проект

Проект «Активный гражданин» был запущен столичными властями более шести лет назад — в мае 2014 года. Таким образом у горожан появилась возможность вступать в прямой диалог с властями, чтобы помочь городу решать важные вопросы с опорой на мнение его жителей. Цели проекта самые благие: горожане регистрируются на платформе «Активного гражданина» на официальном сайте или скачивают приложение на свой смартфон, с помощью которого в дальнейшем принимают участие в голосованиях по всем сферам управления городом. Власти Москвы в свою очередь выполняют волю большинства проголосовавших за тот или иной проект. Также на портале можно узнать об интересных событиях, которые произойдут в столице, и почитать самые актуальные новости.

Самые активные участники проекта получают поощрение в виде баллов, которые затем можно обменять на билеты в кино или пополнить ими карту «Тройка», виртуальный счет за парковочное место. Бонусы позволят воспользоваться каршерингом, а также подарят возможность обменять их на различные сувениры с символикой Москвы.

По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, в текущем году к проекту «Активный гражданин» присоединилось еще два миллиона горожан.

— Мы провели 358 голосований: 207 общегородских и 151 районное. В этом году активные граждане приняли участие в важных для города голосованиях, — отметил он.

Так, благодаря активности граждан, было выбрано имя Александр для чат-бота Московского метрополитена. Также горожане помогли провести реставрацию Северного речного вокзала и оценили результаты программы «Чистое небо», благодаря которой с улиц мегаполиса исчезли нависающие провода.

— Спасибо за вашу вовлеченность и неравнодушное отношение к жизни города, — поблагодарил Пищелко.

Новый столичный парк «Остров мечты»/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

По мнению министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с каждым годом проект расширяет свой функционал благодаря рекомендациям горожан, которые помогают сделать его лучше.

Лысенко отметил, что за весь период существования проекта на его платформе было проведено более 4,8 тысячи голосований и собрано свыше 150 миллионов мнений жителей Москвы.

— «Активный гражданин» — уже давно не просто площадка для онлайн-голосований. Возможности проекта системно расширяются, отвечая на запросы и потребности пользователей. Сейчас его можно назвать полноценной системой, созданной для коммуникации жителей и города, в которой вырабатываются новые формы для взаимодействия и обсуждения идей, — отметил Эдуард Лысенко.

Стоит подчеркнуть, что в текущем году проект реализовал более 300 решений активных граждан, в том числе:

— обустройство пунктов велопроката у станций Московских центральных диаметров (МЦД);

— появление в «Ласточках» на Московском центральном кольце (МЦК) «вагонов тишины»;

— открытие Северного речного вокзала после реставрации;

— открытие тематического парка «Остров мечты»;

— запуск чат-бота московского метро;

— доступ жителей к электронным медицинским картам;

— открытие новой магистрали Москвы — проспекта Генерала Дорохова.

Примечателен тот факт, что среди всех IT-проектов московского правительства именно «Активный гражданин» первым (еще в ноябре 2017 года) перешел на технологию блокчейн. Данная технология гарантирует независимость волеизъявления и повышает уровень доверия к голосованиям.

Преображение случилось

Открытие обновленного Северного речного вокзала и прилегающей к нему парковой зоны стало масштабным мероприятием. Преобразившийся вокзал теперь не только транспортный объект, но и место, где горожане и гости столицы могут отдыхать круглый год. Территорию вокзала снова можно использовать для кинематографических съемок, а также для проведения различных общегородских мероприятий. Музей, расположенный в здании объекта, станет точкой притяжения всех, кто увлекается историей московского транспорта.

Территория Северного речного вокзала, открытая для посетителей / Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Речная навигация в московской акватории теперь будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале.

Стоит отметить, что при проведении реставрационных работ столичные власти опирались на мнение горожан, которые в свою очередь решили, каким будет обновленный Северный речной вокзал.

Так, всего в голосовании приняло участие более 200 тысяч человек. Большинство из них поддержало идею вернуть объекту исторический облик и предложенную концепцию развития Северного речного вокзала.

Прокатиться с ветерком

Благодаря проекту и активным гражданам, было решено оборудовать точки дополнительных пунктов велопроката возле станций Московских центральных диаметров (МЦД). Более половины участников голосования — 51,6 процента — высказались за установку таких объектов у выходов со станций МЦД.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Всего 13,31 процента респондентов высказались за то, чтобы подобные пункты проката устанавливали исключительно на крупных пересадочных станциях. 13,69 процента горожан воздержались от голосования. 10,34 процента москвичей заявили, что данный вопрос должны решать специалисты. 11,06 процента участников опроса решили, что в что столице уже достаточно точек велопроката.

Идеи воплощаются

В уходящем году небывалую активность граждане проявили при голосовании, посвященном экскурсиям, которые войдут в программу акции «День гида — 2021». В опросе приняли участие около 250 тысяч человек. Свыше 200 тысяч жителей столицы голосовали за новый сезон акции «Миллион деревьев» от «Активного гражданина» и за темы для бесплатных образовательных лекций на YouTube-канале столичного департамента культурного наследия.

Более того, горожане оценили комфортность новых остановочных павильонов и смогли предложить новые адреса для их установки. Участники проекта дали оценку инвестиционной программе льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр», благодаря которой в российской столице восстанавливают исторические объекты.

Акция «Миллион деревьев» на Песчанной улице / Фото: Михаил Подобед для газеты «Вечерняя Москва»

Участникам «Активного гражданина» впервые за все годы работы проекта было предложено выбрать победителя конкурса на соискание премии имени Корнея Чуковского в номинации «Лучшее произведение для детей, по мнению читателей». А еще горожане в рамках программы «Мой район» проголосовали за фото, которое украсит тематическую карту «Тройка», остановив свой выбор на изображении парка «Ходынское поле», занявшего самые высокие позиции в голосовании.

Интерактивная карта

Ознакомиться с результатами деятельности проекта «Активный гражданин» каждый желающий может на официальном портале платформы. Там горожане смогут увидеть, какие новые объекты появились в разных районах столицы благодаря голосованиям граждан. Это благоустроенные зеленые зоны, обновленные станции метро, центры государственных услуг «Мои документы», детские и спортивные площадки, территории для выгула домашних животных и иные объекты.

Всего в столице более 1,5 тысячи реализованных проектов. Карту планируют регулярно пополнять новыми локациями, рассказали на сайте мэра Москвы.

Читайте также: Более 40 объектов построили в Москве с начала программы строительства ТПУ