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Вдова Караченцова рассказала, откуда у нее деньги на Париж и Дубай
Фото: youtube.com / НТВ

Вдова Караченцова рассказала, откуда у нее деньги на Париж и Дубай

Олег Сыров

Звезды

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина периодически летает на отдых в Дубай и Париж благодаря пенсии, помощи детей и половине зарплаты в театре. Об этом актриса рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Я заслуженная артистка. Мэр Москвы прибавил нам 30 тысяч. Низкий поклон от нас за это Сергею Семеновичу. Пенсия была 23 тысячи, а стала 53. Конечно, я живу не только на эти деньги. У меня сын, невестка — дети заботятся обо мне, помогают, — поделилась актриса.

По словам Поргиной, она также получает ползарплаты в театре. Последние годы актриса все свое время отдавала борьбе за здоровье и жизнь мужа Николая Караченцова, поэтому занимать в спектаклях ее перестали.

— Если я снова стану играть, зарплату мне восстановят, и она составит 100 тысяч. Это хорошие деньги. Кассир в театре, к примеру, получает около 40 тысяч, — сказала заслуженная артистка.

Поргина, по ее признанию, знает, что многие люди, особенно в провинции, живут на гораздо меньшие средства. Во время поездок с Караченцовым по монастырям в деревнях ей «хотелось плакать», вспомнила собеседница «ВМ». Она видела, каким тяжелым трудом за небольшие деньги занимаются местные жители: с утра до вечера возятся на огороде, растят картошку и морковку, потом пытаются урожай продать.

Вдова Караченцова в силу своих возможностей «всегда помогала и старается помогать другим».

— Я не для того, чтобы себе драгоценности покупать, на передачи прихожу. Я инвалидам помогаю, которым ждать помощи неоткуда, — сказала она.

Поргина заключила, что смысл человеческой жизни в том и заключается, что «люди делают что-то доброе и хорошее, независимо от того, сколько у них денег».

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