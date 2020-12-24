Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Когда тебя любят»: Брухунова похвасталась дорогим подарком от Петросяна
Татьяна Брухунова отметила, что Евгений Петросян преподнес презент без всякого повода / Фото: youtube.com / Красный квадрат

«Когда тебя любят»: Брухунова похвасталась дорогим подарком от Петросяна

Юлия Курганова

Звезды

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась дорогим подарком от супруга. Артист преподнес избраннице элитное украшение от французской компании.

Брухунова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото стола, на котором лежат коробочки с подарками. Вскоре после этого она в разделе Stories обнародовала сюжет, на котором предстала в новых сережках. Изделие выполнено в форме цветка. Серьги отлиты из золота и инкрустированы ониксом. Приблизительная стоимость такого украшения составляет почти 320 000 рублей.

— Когда тебя любят, — написала под снимком жена юмориста.

Подписчики пришли в восторг от щедрости Петросяна, который явно не скупится на подарки молодой жене.

«Очень дорогое удовольствие»; «О, вот это подарок, завидую Вам белой завистью»; «Вас дорого любят», — оставили комментарии фолловеры.

Примечательно, что подарок юморист преподнес избраннице без всякого повода. Как рассказала сама Брухунова, приятный сюрприз муж устроил ей в обычный серый понедельник.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке около 33 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между супругами рассматривается появление в жизни артиста молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой. Позже у них родился сын Ваган. СМИ сообщали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, но жена юмориста сообщила, что рожала сама.

Читайте также: Таролог рассказала, сколько детей будет у Петросяна и Брухуновой

Евгений ПетросянТатьяна Брухуноваподарок
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Валерий Федоров
Валерий Федоров

Будущее пахнет оптимизмом

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

В России начинается охота на пьяных

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Все мнения
О проекте