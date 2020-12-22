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Таролог рассказала, сколько детей будет у Петросяна и Брухуновой
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Таролог рассказала, сколько детей будет у Петросяна и Брухуновой

Юлия Ямпольская

Звезды

Таролог Саона рассказала, сколько наследников будет у юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой. По словам специалиста, у шоумена будет большое семейство.

— От дальнейшего рода нам стоит ждать пополнения, так как они изначально планировали, чтобы у них была большая и дружная семья, — уточнила эксперт в беседе с Пятым каналом.

Ранее появились слухи о том, что жена Петросяна забеременела вторым ребенком. Как отметила Саона, пара ждет девочку, и, вероятно, так и будет.

— Изначально они планировали двоих–троих детей. «По ступенькам» у них это обязательно будет получаться, — заключила таролог.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке около 33 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между супругами рассматривается появление в жизни артиста молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой. Позже у них родился сын Ваган. СМИ сообщали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, но жена юмориста сообщила, что рожала сама.

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Евгений ПетросянТатьяна Брухуновадети
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