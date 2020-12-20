СМИ: Теща Петросяна переехала в Москву из-за второй беременности Брухуновой

Татьяна Брухунова часто делится фото с сыном Ваганом / Фото: youtube.com / Первый канал

Теща юмориста Евгения Петросяна Ольга Брухунова переехала в Москву к семейной паре, так как дочь ждет второго ребенка. Об этом узнали журналисты программы «Звезды сошлись» на НТВ, которые побывали на родине супруги артиста — в Туле.

Соседи Брухуновых рассказали, что Ольга давно намекала, что скоро уедет в столицу на долгое время, а может быть, и навсегда. Она рассказывала, что будет помогать дочери воспитывать сына Вагана, а также поделилась, что вскоре снова станет бабушкой.

— Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста, — рассказала одна из соседок Ольги Брухуновой.

Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке около 33 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между супругами рассматривается появление в жизни артиста молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой. Позже у них родился сын Ваган. СМИ сообщали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, но жена юмориста сообщила, что рожала сама.

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