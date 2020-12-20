Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Теща Петросяна переехала в Москву из-за второй беременности Брухуновой
Татьяна Брухунова часто делится фото с сыном Ваганом / Фото: youtube.com / Первый канал

СМИ: Теща Петросяна переехала в Москву из-за второй беременности Брухуновой

Юлия Курганова

Звезды

Теща юмориста Евгения Петросяна Ольга Брухунова переехала в Москву к семейной паре, так как дочь ждет второго ребенка. Об этом узнали журналисты программы «Звезды сошлись» на НТВ, которые побывали на родине супруги артиста — в Туле.

Соседи Брухуновых рассказали, что Ольга давно намекала, что скоро уедет в столицу на долгое время, а может быть, и навсегда. Она рассказывала, что будет помогать дочери воспитывать сына Вагана, а также поделилась, что вскоре снова станет бабушкой.

— Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста, — рассказала одна из соседок Ольги Брухуновой.

Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке около 33 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между супругами рассматривается появление в жизни артиста молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой. Позже у них родился сын Ваган. СМИ сообщали, что мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери, но жена юмориста сообщила, что рожала сама.

Читайте также: «Много вымысла»: Петросян отреагировал на слухи о своей новой семье

СМИтещаЕвгений Петросян
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте