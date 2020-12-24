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Полиция задержала в Москве мужчину с подозрительной сумкой
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полиция задержала в Москве мужчину с подозрительной сумкой

Олег Сыров

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий

На Поварской улице задержали мужчину с сумкой в руках. Об этом сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Гражданин угрожал совершить противоправное действие. Сотрудники полиции задержали нарушителя порядка и доставили в отделение.

Никаких опасных предметов у задержанного при себе не обнаружено.

На данный момент проводится проверка.

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