Полиция задержала в Москве мужчину с подозрительной сумкой

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Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий

На Поварской улице задержали мужчину с сумкой в руках. Об этом сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Гражданин угрожал совершить противоправное действие. Сотрудники полиции задержали нарушителя порядка и доставили в отделение.

Никаких опасных предметов у задержанного при себе не обнаружено.

На данный момент проводится проверка.

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