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Адвокат Петросяна рассказал о долгах юмориста
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Адвокат Петросяна рассказал о долгах юмориста

Ксения Монахова

Звезды

У советского и российского артиста эстрады Евгения Петросяна образовалась задолженность за квартиру, в которой проживает его экс-супруга Елена Степаненко. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

Он отметил, что указанная квартира не первый год находится на стадии раздела в судебном порядке. А наличие долгов, по словам Жорина, возмутило Петросяна. Юморист предполагал, что Степаненко должна оплачивать содержание квартиры, раз артистка там проживает.

— Но как бы не так! Елена Григорьевна и не собиралась нести расходы. В результате чего образовалась задолженность в несколько сотен тысяч рублей, которую Евгений Петросян вынужден был оплатить, — цитирует Жорина Пятый канал.

Адвокат юмориста добавил, что на сегодняшний день за Петросяном не числится задолженности.

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долгЕвгений ПетросянЕлена Степаненко
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