Народный календарь. Что защитит дом от несчастий 25 декабря

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В эту пятницу, 25 декабря, православные христиане вспоминают чудотворца Спиридона Тримифунтского. В этот день славяне не работали, строя планы на будущий год и гадали, каким будет урожай. По традиции люди встречали рассвет, забираясь на самый высокий холм в округе.

Световой день начинал прибавляться, а наши предки старались сделать обереги для дома. Наши предки верили, что острая сталь является лучшим оберегом, поэтому женщины в этот день втыкали серп в притолоку, а мужчины вечером на порог клали топор острием вверх.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что защитит дом от несчастий 25 декабря

Приметы погоды обещали пасмурный и теплый Новый год, если на деревьях в этот день лежит иней. Если воробьи чирикают и утепляют гнезда, то скоро похолодает. Если в этот день солнечно, то и Новый год будет ясно и морозно. 25 декабря празднуется Рождество, его отмечают не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

В этот день 261 год назад физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть. 29 лет назад Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР.

25 декабря родились писатель, сатирик Аркадий Хайт, композитор Левон Оганезов, рок-музыканты Евгений Маргулис и Константин Кинчев.

Именины отмечает Александр.

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