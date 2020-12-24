Евросоюз и Британия объявили о соглашении по Brexit

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Евросоюз и Великобритания сумели достичь соглашения о будущих отношениях после Brexit. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку, — приводит Интерфакс ее слова.

Она отметила, что сделка отвечает интересам ЕС, в том числе в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

Английская сторона в свою очередь отметила, что в рамках достигнутого соглашения Лондон вернул себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

Помимо этого, в документе указано, что обе стороны «подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах».

Напомним, официально Британия вышла из ЕС в полночь 31 января 2020 года, но до конца года он остается в Европейском таможенном союзе и на едином рынке. В настоящее время Лондон и Европейский союз пытаются согласовать условия, по которым они будут работать с 1 января 2021 года. После этой даты британцы окончательно, де-факто покидают Евросоюз.

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