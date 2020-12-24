Губернатор Подмосковья заявил, что с запуском ЦКАД уйдет «грязный» транспорт

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запуск Центральной кольцевой автодороги позволит убрать «грязный» транспорт. Об этом он рассказал в четверг, 24 декабря.

— Этим кольцом мы выведем грязный, крупногабаритный транспорт, траки, которые не дают продоху. Это станет победой и в транзитом плане, потому что из Питера, из всех портов это идет на МКАД, и ЦКАД снимает эту проблему, – рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Запуск трассы, протяженность которой составляет более 330 километров, планируется в 2021 году.

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