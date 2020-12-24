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Строительство развязки МКАД-Волоколамское шоссе почти завершено
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Строительство развязки МКАД-Волоколамское шоссе почти завершено

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Трикотажный проезд Карта всех событий

Близится открытие развязки МКАД-Волоколамское шоссе. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— После открытия развязки, участок Трикотажного проезда (под МКАД) станет односторонним. Проехать в сторону Митино и выехать на внешнюю сторону МКАД можно будет только по новой эстакаде, – говорится в сообщении.

Уточняется, что после открытия этого участка водители при проезде этого участка МКАД смогут сэкономить 12 минут.

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