Строительство развязки МКАД-Волоколамское шоссе почти завершено

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Россия, Москва, Трикотажный проезд Карта всех событий

Близится открытие развязки МКАД-Волоколамское шоссе. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— После открытия развязки, участок Трикотажного проезда (под МКАД) станет односторонним. Проехать в сторону Митино и выехать на внешнюю сторону МКАД можно будет только по новой эстакаде, – говорится в сообщении.

Уточняется, что после открытия этого участка водители при проезде этого участка МКАД смогут сэкономить 12 минут.

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