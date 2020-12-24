Анастасия Волочкова показала, как менялась с годами

Анастасия Волочкова / Фото: @volochkova_art / Официальный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками видео, в котором она показала, как изменилась с годами. Публикация появилась в личном аккаунте Instagram звезды в четверг, 24 декабря.

— Это я, — подписала пост балерина.

На видео сменяются фотографии Волочковой начиная с детства и заканчивая одними из последних.

Подписчики звезды не смогли поделиться своим мнением, так как звезда закрыла возможность комментирования записи.

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