Анастасия Волочкова показала, как менялась с годами
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками видео, в котором она показала, как изменилась с годами. Публикация появилась в личном аккаунте Instagram звезды в четверг, 24 декабря.
— Это я, — подписала пост балерина.
На видео сменяются фотографии Волочковой начиная с детства и заканчивая одними из последних.
Подписчики звезды не смогли поделиться своим мнением, так как звезда закрыла возможность комментирования записи.
Читайте также: «Мне сейчас тяжело»: Волочкова продаст 20 квартир из-за пандемии