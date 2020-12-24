«Не помню, о чем думал»: Агутин сравнил себя в молодости и сейчас
Российский музыкант Леонид Агутин удивил подписчиков тем, насколько он поменялся с годами. В соцсетях певца появился коллаж, на котором перед фанатами предстали молодой Агутин и нынешний Агутин из серии «тогда и сейчас».
— Не помню, о чем этот парень думал, но по глазам вижу, пацан был добрый. Уже неплохо! — подписал артист свой снимок в Instagram.
Поклонники, однако, будто и не заметили особых перемен: «С каждым годом хорошеете!»; «Возраст вам к лицу»; «Я думал, это вы с сыном».
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