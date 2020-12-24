«Не помню, о чем думал»: Агутин сравнил себя в молодости и сейчас

Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский музыкант Леонид Агутин удивил подписчиков тем, насколько он поменялся с годами. В соцсетях певца появился коллаж, на котором перед фанатами предстали молодой Агутин и нынешний Агутин из серии «тогда и сейчас».

— Не помню, о чем этот парень думал, но по глазам вижу, пацан был добрый. Уже неплохо! — подписал артист свой снимок в Instagram.

Поклонники, однако, будто и не заметили особых перемен: «С каждым годом хорошеете!»; «Возраст вам к лицу»; «Я думал, это вы с сыном».

Читайте также: Звезды проведут новогодний музыкальный марафон