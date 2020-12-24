Звезды проведут новогодний музыкальный марафон

Фото: Пресс-служба «Дорожного радио»

31 декабря церемония вручения IX Народной премии «Звезды Дорожного радио» пройдет в абсолютно новом формате. Исполнители самых популярных хитов по версии слушателей радиостанции получат престижные награды и проведут девятичасовой музыкальный новогодний марафон для своих поклонников.

С января радиослушатели голосовали за понравившиеся им песни на dorognoe.ru. Каждую неделю по субботам ведущий программы «Звезды Дорожного радио. Топ-10» объявлял промежуточные позиции хитов в рейтинге. 28 ноября по итогам сводного чарта стало известно, что в праздничном онлайн-концерте 31 декабря выступят: Леонид Агутин, Николай Басков, Дима Билан, Татьяна Буланова, Олег Газманов, Денис Клявер, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Анита Цой, группа «Фабрика» и многие-многие другие яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Следить за церемонией вручения IX Народной премии «Звезды Дорожного радио» можно будет с 11:00 в эфире станции, на dorognoe.ru и в сообществе станции в «Одноклассниках».

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