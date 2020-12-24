Двоих мужчин спасли на разных участках Москвы-реки за день

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Карамышевский мост Карта всех событий

Двое мужчин спасены в двух разных местах Москвы-реки в течение дня. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В районе улицы Большая Филевская спасатели обнаружили лежащего на льду молодого человека, который жаловался на сильную боль в спине. Его госпитализировали.

Также стало известно, что возле Карамышевского шлюза под лед провалился человек. Спасатели нашли в 15 метрах от берега мужчину, который звал на помощь. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

Молодой человек объяснил, что он хотел сократить путь до дома через реку, надеясь на толщину льда.

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