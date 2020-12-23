СМИ: Два человека пострадали при взрыве гранаты в Москве

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Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения неизвестного злоумышленника с гранатой в столице. Раненая девушка находится в тяжелом состоянии — медики пытаются ее реанимировать.

По словам очевидцев, преступник был в маске.

В настоящее время пострадавшим оказывают помощь. Информация об их состоянии уточняется.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Пока неизвестно, удалось ли сотрудникам правоохранительных органов задержать нападавшего, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что двое мужчин бросили гранату в силовиков в Чечне. По словам источника, злоумышленники были ликвидированы.

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