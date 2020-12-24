Сотрудника МВД Москвы подозревают в получении взятки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Старшего следователя отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД России Александра Артемьева арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Преображенского районного суда Москвы.

— Артемьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и семь суток, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что Артемьева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходит Дмитрий Ярцев, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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