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Сотрудника МВД Москвы подозревают в получении взятки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сотрудника МВД Москвы подозревают в получении взятки

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, 2-я улица Бухвостова, 4 Карта всех событий

Старшего следователя отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД России Александра Артемьева арестовали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Преображенского районного суда Москвы.

— Артемьеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и семь суток, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что Артемьева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходит Дмитрий Ярцев, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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