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Пожилого мужчину, едва не утонувшего в ванне, спасли в Москве
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Пожилого мужчину, едва не утонувшего в ванне, спасли в Москве

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Плавский проезд Карта всех событий

Пожилому мужчине, который чуть не утонул в ванне, оказали помощь спасатели. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в Плавском проезде. Сотрудников спасательной службы вызвали соседи пострадавшего, в квартире у которых с потолка полилась вода.

— По прибытии мы в присутствии полиции вскрыли специальным инструментом дверь и обнаружили в ванной пожилого инвалида в бессознательном состоянии, — рассказал старший смены, спасатель Московского авиацентра Евгений Шиланов.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Мужчина рассказал, что он плохо ходит и не смог не только самостоятельно выбраться из ванны, но и закрыть кран.

Таким образом, он пролежал в воде несколько часов. Помощь мужчине удалось оказать благодаря оперативным действиям спасателей Московского авиацентра.

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